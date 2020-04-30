شكرا لقرائتكم شادى محمد : لم أخسر أحد بسبب الانتخابات والخطيب خدنى بالحضن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادى محمد قائد النادي الأهلى السابق، إن ما دار فى انتخابات النادي الأهلى الماضية لم يؤثر على علاقته بأي طرف فى الانتخابات .

وأضاف شادى محمد فى تصريحات إعلاميه مع شوبير فى برنامج أقر واعترف، أنه أخطأ فى حق نفسه، قائلا : " كابتن الأهلى ميعملش كدة في الانتخابات وكنت لازم أكون محايد " .

واستطرد قائلا : بعد خسارة محمود طاهر الانتخابات تقابلت مع كابتن محمود الخطيب "وخدنى بالحضن"