شكرا لقرائتكم الكورة في رمضان .. حينما افتقد "ديربى" القطبين الجمهور بسبب مأساة بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظل شهر رمضان الكريم الذى يحل علينا كل عام مرتبطا بذكريات لحظات كروية تتوقف عندها ذاكرة محبي كرة القدم، وخصوصًا عند الإنجازات الكروية وأيضًا اللحظات المثيرة للجدل والأحلام الضائعة في عالم كرة القدم

ونحرص في ثانى أيام شهر رمضان المبارك، 2020، أن نبحث في صفحات تاريخ كرة القدم المصرية، من أجل العثور على أبرز المواجهات الكروية في شهر الصيام.

شهد شهر رمضان موسم 2012 مواجهة أفريقية بين قطبى الكرة المصرية حينما التقى الأهلي والزمالك فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2012، والتى أقيمت يوم 22 يوليو 2012، الموافق 3 رمضان 1433 هجرية

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الزمالك دخل المباراة بعد أن خسر مباراة الجولة الأولى أمام تشيلسى الغانى، أما الأهلي فقد فاز على مازيمبى الكونغولى، وكان يريد الأبيض كسر عقدة الأحمر الذى لم يهزمه منذ عام 2007، وكانت القمة استثنائية لأنها الأولى تقام بدون جمهور بسبب أحداث بورسعيد الدامية..وفى اللقاء تلألأت رأس أبوتريكة فى الدقيقة 79، وسجلت هدف فوز الأهلي على الزمالك، ليزيد معاناة الأبيض، ويلحق به الخسارة الثانية فى دور المجموعات ليصعب مهمته تماما.. وتحولت ليالى رمضان إلى أفراح وليالى ملاح لجمهور الأهلى.