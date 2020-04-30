الامارات | حبس حمدي النقاز بعد رحيله من الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس حمدي النقاز بعد رحيله من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بحبس، حمدي النقاز لاعب النجم الساحلي التونسي، والزمالك المصري السابق، لمدة أربعة أشهر بسبب "إهانة موظف عمومي".

ونقلت محطة "جوهرة" الإذاعية التونسية الخاصة عن محمد حلمي العيساوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة قوله إن المحكمة قضت بسجن النقاز لمدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة مالية قدرها مئة دينار (34 دولارا)، بسبب إهانة موظف عمومي بالقول.

Advertisements

ولعب النقاز في النجم الساحلي قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك المصري في 2018. وانضم النقاز (27 عاما) إلى سودوفا الليتواني في فبراير شباط الماضي، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news