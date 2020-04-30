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الامارات | حبس حمدي النقاز بعد رحيله من الزمالك

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حبس حمدي النقاز بعد رحيله من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بحبس، حمدي النقاز لاعب النجم الساحلي التونسي، والزمالك المصري السابق، لمدة أربعة أشهر بسبب "إهانة موظف عمومي".

ونقلت محطة "جوهرة" الإذاعية التونسية الخاصة عن محمد حلمي العيساوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة قوله إن المحكمة قضت بسجن النقاز لمدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة مالية قدرها مئة دينار (34 دولارا)، بسبب إهانة موظف عمومي بالقول.

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ولعب النقاز في النجم الساحلي قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك المصري في 2018. وانضم النقاز (27 عاما) إلى سودوفا الليتواني في فبراير شباط الماضي، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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