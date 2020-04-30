الامارات | دورتموند الألماني يريد ضم أبرز نجم شاب في برشلونة لتعويض الرحيل المتوقع لسانشو

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند الألماني يريد ضم أبرز نجم شاب في برشلونة لتعويض الرحيل المتوقع لسانشو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لضم أبرز نجوم فريق برشلونة الإسباني الشباب، أنسو فاتي، حيث يراه البديل النموذجي لنجمه الحالي جادون سانشو .

ووفقا لصحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية اليوم فإن دورتموند يدرك تماما أنه لا يستطيع الصمود طويلا في وجه الإغراءات التي يتلقاها سانشو من كبار أندية أوروبية، وأن عليه إيجاد البديل المحتمل له، ويبدو أنه وجد ضالته في انسو فاتي البالغ من العمر 17 عاما. وولد فاتي في غينيا بيساو لكنه يحمل الآن الجنسية الآسبانية.

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ومدد برشلونة عقد فاتي حتى 2022 بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى، وذلك خلال المباراة أمام بلنسية التي انتهت بفوز برشلونة 5 /2 في سبتمبر الماضي. واصبح فاتي لاعبا في صفوف المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاما خلال الأشهر الأخيرة، بعد حصوله على الجنسية.

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