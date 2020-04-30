شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة لن يبيع كوتينيو بأقل من ١٠٠ مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية أسبانية، أن وضعية اللاعب فيليب كوتينيو لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أصبحت صعبة بسبب قرب انتهاء إعارة اللاعب من الفريق الألماني وعودته مرة أخرى إلى نادي برشلونة الأسباني ورفض الفريق الألماني تفعيل خيار شراء اللاعب.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن برشلونة أكدت على انها لن تبيع اللاعب بأقل من ١٠٠ مليون يورو، وأنها إذا لم تجد السعر المناسب لن تبيع كوتينيو وبالتالي سيعود إلى برشلونة مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة على أنه حتى الوقت الراهن لم يصل عرض من الدوري الإنجليزي إلى برشلونة، حيث كان تردد في الفترة الأخيرة أن كوتينيو أصبح على مقربة من التوقيع مع نادي تشيلسي الإنجليزي ولكن لم يصل أي عرض رسمي حتى الأن.

وأشارت الصحيفة أيضا ان القيمة التسويقية للاعب البرازيلي انخفضت جدا حيث وصلت إلى ٥٦ مليون يورو، وهو أمر لن يقبل به برشلونة ولن يبيع اللاعب بهذه القيمة.