شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من تحقيق حلم التعاقد مع «بيانيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، عن امتلاك نادى برشلونة الإسبانى فرصة ذهبية لضم ميراليم بيانيتش، نجم خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع البرازيلى آرثر ميلو (23 عامًا)، لاعب وسط برشلونة، بناء على توصية من المدرب ماوريسيو سارى، الذى يرى فيه حلقة الوصل المفقودة فى فريقه. وبحسب الصحيفة، فإن البوسنى ميراليم بيانيتش هو الاسم الأكثر قدرة على تعويض رحيل آرثر من بين لاعبى يوفنتوس، نظرًا لامتلاكه إمكانيات فنية رائعة تؤهله على اللعب فى صفوف الفريق الكتالونى.

وأوضحت الصحيفة أن بيانيتش (30 عامًا) كان على رادار برشلونة فى 3 مناسبات سابقة، لكن الفريق الكتالونى لم ينجح فى ضمه.

وقد تكون الفرصة الرابعة لبرشلونة أسهل كثيرًا، خاصة فى ظل إصرار يوفنتوس على ضم آرثر، وبالتالى قد يضغط برشلونة لتحقيق حلم بيانيتش.