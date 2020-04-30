شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدخل صراع التعاقد مع «مبابى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع المهاجم الفرنسى الشاب كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهى تعاقد مبابى مع سان جيرمان فى صيف 2022، مع وجود اهتمام قوى من قبل ريال مدريد

وليفربول بضمه.

وقالت الصحيفة، إن يوفنتوس يرى أن مبابى هو خليفة كريستيانو رونالدو الذى سيصل لعامه الـ36 فى فبراير المقبل، خاصة أنه مهاجم طموح يسعى لحفر اسمه فى سجلات تاريخ كرة القدم.

وأكدت الصحيفة، أن مبابى يمثل حلمًا كبيرًا لفابيو باراتيتسى، المدير الرياضى ليوفنتوس، رغم علمه بأن الصفقة تعتبر معقدة للغاية، فى ظل تمسك سان جيرمان باللاعب، والأزمة الاقتصادية التى أحدثها فيروس كورونا.

وكانت تقارير قد أشارت فى وقتٍ سابق إلى أن مبابى يعتبر أولوية لريال مدريد، الذى لم ينجح فى تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس حتى الآن.

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