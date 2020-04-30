شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تونسية: حمدي النقاز يقضي عقوبة الحبس 4 أشهر في سوسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أفادت تقارير تونسية، أن حكم صدر اليوم، ضد لاعب نادي الزمالك السابق، حمدي النقاز بالسجن 4 أشهر مع النفاذ وغرامة مالية 100 دينارا.

وبحسب موقع «شمس اف ام» أن تلك العقوبة جاءت بعد تعامل غير لائق من اللاعب مع أحد أفراد وزارة الداخلية التونسية أثناء قيام أمنية دورية بإيقافه وطلب رخصة القيادة، وقام باللاعب بالتطاول عليهم فتمت إحالته اليوم على المحكمة الإبتدائية بسوسة.

وبحسب الموقع فإن اللاعب تم سجنه لقضاء العقوبة وهي 4 أشهر.