رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية: مجهزين أكثر من سيناريو لعودة النشاط

وقال في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" تقديم نجلاء عبد البر، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ، أن الرياضيين الأقل عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي حالة عودة التدريبات هناك إجراءات احترازية للاعبين".

وأضاف أن الرياضات التي تمارس في الأماكن المفتوحة لا يوجد فيها مشاكل من الناحية الطبية، الأزمة الوحيدة لدينا هي الرياضات التي تقام لي الأماكن المغلقة".

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وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة داخل اتحاد كرة القدم تبحث إمكانية عودة النشاط خلال الفترة المقبلة من جميع النواحي الطبية والإدارية، وقرار عودة اللاعبين للتدريبات سوف يتم تحديده خلال الفترة المقبل بعد دراسة الموقف الطبي".