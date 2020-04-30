شكرا لقرائتكم محمد شبانة في لايف اليوم السابع: بيراميدز يستقر على إقالة تشاتشيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الناقد الرياضى محمد شبانة، عن أن إدارة نادي بيراميدز استقرت على إقالة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الكرواتي تشاتشيتش المدير الفني نهاية الموسم الجاري سواء في حال استكمال الدوري او الغاؤه بعد إنتشار فيروس كورونا .

تابع الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة اليوم السابع أن إدارة نادي بيراميدز تري أن مستوى تشاتشيتش لا يرتقي لطموحات النادي خاصة أن نتائج الفريق لم تكن على المستوي المطلوب قبل توقف النشاط خاصة في بطولة الدوري الممتاز ، في الوقت الذي بدأت الإدارة في البحث مبكرا عن البديل والذي من المنتظر ان يكون اجنبي.

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لمتابعة حلقة محمد شبانه كاملة

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2738649846262322&ref=watch_permalink

يحتل نادي بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة لعبها بينما يحتل المقاولون المركز الثاني برصد 33 نقطة و الأهلي في المركز الأول برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.

كما كشف محمد شبانه ، أن الثنائي أحمد فتحي وشريف اكرامي اجتازا الكشف الطبي بعد الخضوع اليه في احد المستشفيات المتخصصة بعد انتقال احمد فتحي بشكل رسمي لمدة ٣ مواسم عقب إنتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ، في الوقت الذي اصبحت مسألة الاعلان عن ضم شريف اكرامي مسألة وقت بعد انتهاء عقديهما مع الأهلي.