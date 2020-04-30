شكرا لقرائتكم أجمل مباريات رمضان .. الزمالك بطل الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زف شهر رمضان خبر سعيد لنادي الزمالك وجماهيره حيث توج أبناء القلعة البيضاء أبطالًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة. Advertisements وكان الزمالك قد اكتفى بهدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحكم الفريقان لركلات الترجيح.

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