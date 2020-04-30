شكرا لقرائتكم هانى العقبى: وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم أكثر من مجالس الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى هانى العقبى، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات، أن وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم المصرية .
وقال هانى العقبى فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، إن وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم أكثر من مجالس إدارات الأندية نفسها .
وأشار العقبى، إلى أن الحكام يتعاملون مع الأندية بـتوازن الأمور، موضحا أن بعض منهم يتعامل مع الأندية الجماهيرية بإختلاف عن الأندية الغير جماهيرية .
وأضاف العقبى، أنه يدفع فاتورة صراحته بعدم تواجده فى أى منصب بالنادى الأهلى أو منتخبات مصر ، مؤكدا على أنه يحب أن يلتزم الصراحة دائما فى كل شىء .
وتابع العقبى، أن دورى الدرجة الثانية يمتلك منجم ذهب من اللاعبين ، حيث أنه تولى مهمة فريق الإتصالات منذ شهر ديسمبر الماضى و معه كلا من كلاً من: معتصم سالم مدربا عاما، وأحمد المصرى مدربا مساعدا، مع استمرار إبراهيم عبد العزيز مدرباً لحراس مرمى ، بعدما إعتذر عن إستكمال مهمتة مع الرجاء بعد تحقيق نتائج غير جيدة .
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