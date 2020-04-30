شكرا لقرائتكم شبانة يكشف عن مفاجأة فى لايف اليوم السابع: مصر تجهز لاستضافة مونديال 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه مفاجأة من العيار الثقيل أن مصر تجهز ملف لإستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2030 ، والتقدم بالملف للاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- والذى سيتم حسم الدولة المستضفية خلال العام المقبل.

وقال "شبانة" خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة اليوم السابع ، مصر تهتم بالرياضة وكرة القدم تحديدا ، والدليل استضافة أكثر من حدث هام في الفترة الماضية و أيضا النجاح الباهر والذى نال استحسان قيادات كرة القدم في العالم وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر و الإشادات الواسعة من قبل المسئولين سواء في فيفا أو كاف عن التنظيم و أيضاَ اشادة نجوم القارة الأفريقية بالتنظيم كل هذه الأمور دفعت قيادات الدولة للتجهيز لاستضافة مونديال 2030 .

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أضاف محمد شبانه أن هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي سيكون المسئول عن ملف الإعداد و التجهيز لإستضافة مونديال 2030 بحكم خبراته و علاقاته الكبيرة و الوطيدة وأنه سيكون الأفضل لهذا الملف.

أكد محمد شبانه أن استضافة مصر لهذا المونديال سيكون نقلة كبيرة في الرياضة المصرية ويؤكد أن مصر قادرة على تنظيم بطولة مميزة بسبب الطفرة الإنشائية و البنية التحتية مؤخراً من ملاعب و فنادق و أشياء أخري.