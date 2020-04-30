شكرا لقرائتكم عمرو زكى يشيد بصالح جمعة: إضافة كبيرة لأى فريق وأراهن على عودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل راهن عمرو زكي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، على استعادة صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي ومنتخب الفراعنة، لمستواه في الموسم لجديد،مشيراً إلى أن اللاعب سيكون إضافة لأي فريق ينضم إليه.

ونشر عمرو زكي صورة مع صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وعلق عليها:



صالح

صالح جمعة من افضل المواهب في الكرة المصرية.. كان دائما من المتألقين مع المنتخبات الوطنية ومكسب كبير لاي نادي في الموسم الجديد.. اراهن على عودته القوية الموسم المقبل وعودته لمنتخب مصر.

وأكد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك وشقيق لاعب الأهلى، إنه يتمنى رؤية شقيقه بالقميص الأبيض، لكن فى هذا الوقت يعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة البيضاء بشكل نهائى.

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فيما كلف صالح جمعة، وكيل أعماله بالبحث له عن عرض فى البرتغال للعودة مُجدداً إلى هناك، بعد أن أصبحت أيامه داخل القلعة الحمراء معدودة، بعد فشل محاولات إقناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمنحه فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب لازال ممتدا مع النادى، فى الوقت الذى يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب فى القترات الماضية وخاض صالح جمعة تجربة احترافية في البرتغال وبالتحديد من خلال نادي ناسيونال ماديرا بعد لعبه فى صفوف إنبى وقبل انتقاله للأهلي.

ويتصدر ملف صالح جمعة لاعب النادى الأهلى مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والتى من المقرر أن يتم عقدها خلال الساعات المقبلة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بفريق الكرة.

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.