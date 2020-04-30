شكرا لقرائتكم حبس النقاز 4 أشهر لتعديه على موظف عمومى فى تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ذكرت الإذاعة، أنه المحكمة الإبتدائية فى سوسة وقعت عقوبة على لاعب النجم الساحلى السابق بالحبس مدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 دينار بعد التعدى بالقول على موظف عمومى.
وكان حمدى النقاز قرر الرحيل عن صفوف نادى الزمالك فى سبتمبر الماضى بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية، وقدم كلا الطرفين شكوى فى الآخر، ثم انتقل اللاعب التونسى إلى نادى سودوفا الليتوانى فى صفقة انتقال حر.
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