شكرا لقرائتكم أبو الدهب يكشف بدايته مع الزمالك كمهاجم قبل أن يتحول لمدفعجى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود أبو الدهب مدافع النادى الأهلى الأسبق أنه بدأ رحلته مع الكرة داخل نادى الزمالك كمهاجم وليس مدافع مثلما عرفته جماهير الكرة المصرية.

وقال أبو الدهب في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام على أذاعة أون سبورت : " رغم أنى أهلاوى ولكن لم أفرط في فرصة قبولى بإختبارات ناشئين الزمالك وفرحت أنى قبلت في نادى كبير رغم أنى ذهبت دون أن يعرف الجميع أن شقيقى هو مصطفى أبو الدهب نجم المصرى البورسعيدى ولكن الذى لايعرفه الجميع أن مدربو الناشئين أشركونى كمهاجم"

وتابع أبو الدهب : " كنت لا أعرف شيئاً عن الدفاع ولعبت بعض المباريات كمهاجم ثم وجدت الكابتن فاروق جعفر يقول لى ستلعب باك رايت ولو مش موافق يا أنا يا أنت في النادى قولتله لأ طبعا أنت ياكابتن ولعبت باك رايت".

ويضيف أبو الدهب : " لما احترفت في النمسا وجدت وفد من الفيفا جاء للنادى لقياس مدى قوة التصويبات للاعبين وقالولى تصويباتك أفضل من تصويبات البرازيلي روبرتو كارلوس"

ويعد محمود أبو الدهب نجم دفاع النادي الأهلي في التسعينيات أشهر من ارتدى القميص رقم 19 وأفضل من شغل مركز الليبرو في تاريخ النادي الأهلي ،فهو يملك قدما يمنى من ذهب عيار 24 بمثابة قاذفة صواريخ دكت العديد من مرمى الخصوم الذين كانوا يصابون بالهلع عندما يحتسب الحكام ضربات حرة مباشرة على مقربة من منطقة الجزاء

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مَثل أبو الدهب مصر والنادي الأهلي في العديد من المحافل الدولية كالبطولات الإفريقية والعربية مع الأهلي وبعض المباريات الدولية مع المنتخب الأول وكان لاعبا أساسيا بالمنتخب العسكري ، تراجع أكثر من مرة عن الاعتزال وعاد للكرة بعد إلحاح بعض قيادات الأندية مثل المهندس حسن فريد الذي أعاد أبو الدهب بعد أن اعتزل بشهور ولعب للترسانة وأدى بشكل رائع

لعب أبو الدهب للعديد من الأندية فقد بدأ مشواره بنادي كفر العلو قبل أن ينضم لناشئين الزمالك الذين فرطوا فيه بسهولة جعلتهم يعضون الأنامل بعد تألقه مع الأهلي وبعدها انتقل لنادي المريخ البورسعيدي ثم انضم للنادي الأهلي الذي شهد أداء راقيا لأبو الدهب في الفترة من 1993-1997 قبل أن يترك الأهلي ليحترف بنادي تيرول النمساوي وسط حزن الجماهير الأهلاوية

وبعد رحلة احتراف قصيرة بالدوري النمساوي توقع الجميع أن يعود أبو الدهب لبيته ليقود الدفاع الأحمر من جديد لكن الجماهير الأهلاوية فوجئت بعدم جدية الإدارة بطلب خدمات أبو الدهب مجددا مما دفع اللاعب للعودة للدوري المصري ولكن كلاعب للنادي المصري البورسعيدي الذي شهد تألق شقيقه الأكبر مصطفى أبو الدهب في ثمانينيات القرن الماضي ثم تنقل أبو الدهب بين الأندية فقد انضم لجولدي الصاعد حديثا للدوري الممتاز وقتها وقدم أداء راقيا في نهاية التسعينيات بل وسجل هدفا قاسيا في مرمى عبد الواحد السيد من تصويبة صاروخية كالعادة أقصت الزمالك من كأس مصر على يد جولدي الصاعد تحت قيادة ابن الزمالك محمد صلاح

بعد جولدي انتقل للترسانة ولعب موسمين رائعين سجل فيهما العديد من الأهداف الصاروخية من الضربات الحرة المباشرة كان أشهرها أيضا في مرمى الزمالك ولكن هذه المرة احتضنتها شباك محمد عبد المنصف في الدوري العام في 2004 ثم انتقل لبلدية المحلة ومن ثم للشمس بالدرجة الأولى قبل أن ينهي مشواره الكروي في هدوء

وبخلاف أهدافة الصاروخية المعروفة إلا أن أجمل أهدافه مع الأهلي كانت في مرمى الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية في 17 فبراير 1997 وكان هدفه في الدقائق الأولى مفتتحا السداسية الشهيرة بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب وراوغ كل من واجهه من دفاع الإسماعيلي حتى أصبح في مواجها لسيد السويركي حارس الإسماعيلي ثم وضع الكرة بهدوء على يساره بشكل رائع