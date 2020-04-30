شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يدرس إعادة بند الـ8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى تعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالإتحاد و خاصة على صعيد الإنتخاب .
وكشف مصدر فى إتحاد الطائرة أن من أهم البنود التى ترغب اللجنة فى تعديلها ، عودة بند الـ 8 سنوات عدم ترشح الحكام إلا بعد الإعتزال بسنة وعدم ترشح المدير التنفيذى إلا بعد ترك منصبه بعام أيضا .
وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى إجتماع مجلس الإدارة الذى عقد أمس لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم إستكمال مناقشته فى الإجتماع المقبل.
وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة ، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إغحترازى بسبب فيروس كورونا .
وخضع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، لجلسة استماع أمام المستشار القانونى للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الاتحاد ، بعدما قام عدد من موظفى لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخراً بتقديم مذكرة إلى اللجنة الأولمبية اعتراضا على قرار الحل.
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