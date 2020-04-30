اتحاد الطائرة يدرس إعادة بند الـ8 سنوات

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى تعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالإتحاد و خاصة على صعيد الإنتخاب .

وكشف مصدر فى إتحاد الطائرة أن من أهم البنود التى ترغب اللجنة فى تعديلها ، عودة بند الـ 8 سنوات عدم ترشح الحكام إلا بعد الإعتزال بسنة وعدم ترشح المدير التنفيذى إلا بعد ترك منصبه بعام أيضا .

وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى إجتماع مجلس الإدارة الذى عقد أمس لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم إستكمال مناقشته فى الإجتماع المقبل.

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وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة ، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إغحترازى بسبب فيروس كورونا .

وخضع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، لجلسة استماع أمام المستشار القانونى للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الاتحاد ، بعدما قام عدد من موظفى لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخراً بتقديم مذكرة إلى اللجنة الأولمبية اعتراضا على قرار الحل.