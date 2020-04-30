شكرا لقرائتكم فليك يوقع عقده الجديد مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني يوم الخميس بشكل رسمي عقده الجديد مع الفريق والذي يمتد حتى 2023، حيث أكمل التوقيعات المتبقية للاتفاق الذي توصل له مع إدارة النادي البافاري في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكتب بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي "تم وانتهى" مرفوقا بصورة للمدرب البالغ من العمر 55 عاما وهو يحمل العقد والقلم بيده.

Advertisements

وكان فليك تولى تدريب الفريق في نوفمبر الماضي كمهمة مؤقتة لمباراتين فقط بعد رحيل نيكو كوفاتش ثم امتدت المهمة إلى فترة أعياد الكريسماس ثم مدد النادي مهمته إلى نهاية الموسم قبل أن يمنحه الآن الضوء الأخضر للاستمرار مع الفريق لثلاثة أعوام أخرى.

وقاد فليك الفريق للفوز في 18 من 21 مباراة خاضها معه وأعاد الفريق إلى صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) وقاده إلى الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا مع الاقتراب بشدة أيضا من دور الثمانية في دوري الأبطال الأوروبي (حال استكمال النسخة الحالية للبطولة ) بعد الفوز الكبير 3 - صفر على تشيلسي الإنجليزي في عقر داره في ذهاب بدور الستة عشر للبطولة.

وتوقف النشاط الكروي على الصعيدين المحلي والقاري بسبب فيروس كورونا المستجد دون أن يكون هناك أي موعد محتمل لاستئناف المنافسات.