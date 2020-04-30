شكرا لقرائتكم الاتحاد الألماني يدعو إلى اجتماع استثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الخميس لعقد اجتماع استثنائي في 25 مايو، موضحاً أنه سيعقد عبر الفيديو، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتضمن جدول أعمل الاجتماع، الذي يشهد مشاركة 262 وفدا، مناقشة تأثير الوباء العالمي على كرة القدم الألمانية، بما في ذلك احتمالات استئناف منافسات الدوري الخاضعة لإشراف الاتحاد مثل دوري الدرجة الثالثة أو إلغائها، وكذلك دوري الدرجتين الأولى والثانية للسيدات.

وفي حالة اتخاذ قرار عدم استكمال ما تبقى من منافسات الموسم، ستبدأ مناقشة القرارات المتعلقة بآلية احتساب الصعود والهبوط في منافسات الدوري.

وتتطلع الأندية ورابطة الدوري الألماني للرجال إلى استئناف مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم للرجال، بإقامة المباريات بدون جماهير اعتبارا من مايو المقبل.