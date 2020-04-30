شكرا لقرائتكم بعد اهتمام برشلونة.. حارس أياكس يعلن رغبته بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا عن رغبته بالرحيل من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.

فبعد خمس سنوات أمضاها في صفوف فريق العاصمة أحرز فيها لقب الدوري وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال أونانا (24 عاما و15 مباراة دولية) في حديث مع يومية "الغيمين داغبلاد": أنا سعيد في أياكس وممتن لهذا النادي. لكن حان الوقت كي أتقدم إلى الأمام. لدي طموحات هامة، متحدثا عن "خمس سنوات كبيرة" في أمستردام.

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وأشارت تقارير الى رغبة تشليسي وتوتنهام وبرشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق مع مديري اياكس على موعد رحيله قبل نهاية عقده في 2022.

وقال وكيله ألبرت بوتينيس: هناك حركة كبيرة حول أندريه. لم يقدم برشلونة عرضا رسميا لأياكس، لكنه عبر لي جديا عن رغبته. يجب أخذ الوضع الحالي بالاعتبار تفشي فيروس كورونا المستجد. يتعين على النادي أن يقوم بتنازلات مالية، لذلك أقترح إشراك أحد حراسه في الصفقة.

وخاض أونانا، المقدّر سعر انتقاله قبل ازمة تفشي فيروس "كوفيد-19" بأربعين مليون يورو، 178 مباراة مع أياكس استقبل فيها 158 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 74 مرة.