هتفطر أيه يا كابتن؟.. محمد صلاح: إسكالوب وكفتة ومكرونة بشاميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق و مدرب فريق النجوم الحالى، عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى سابع أيام شهر رمضان، قائلا إنه سيتناول اليوم "إسكالوب وكفتة ومكرونة بشاميل".
وكشف صلاح عن أنه يعشق مأكولات كثيرة خلال شهر رمضان على المائدة، خاصة الشوربة وصينية البطاطس والمكرونة بشاميل.
ويحرص محمد صلاح على استغلال وقت حظر كورونا فى التدريبات المنزلية، حيث يؤدى تدريبات شد عضلات البطن والحديد، مطالبًا الرياضيين باستغلال وقت الحظر فى عمل تدريبات منزلية للحفاظ على اللياقة البدنية.
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، خاصة بعدما تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية.
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