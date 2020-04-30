شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال على رأس مخطط الزمالك لرد صفعة الأهلى بعد خطف كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو نادى الزمالك وضع سيناريو لرد الصفعة للنادى الأهلى على التعاقد مع محمود كهربا، لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده مع ناديه وانتقل إلى أفيش البرتغالى قبل العودة منه فى يناير الماضى إلى الأهلي، تشمل التفاوض مع أكثر من لاعب من لاعبى الفريق الأحمر وإغرائهم بعروض مالية عالية من أجل إقناعهم بارتداء القميص الأبيض، واستغلال موقف خروجهم من الحسابات الفنية للسويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلي.

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من جانبهم، أعلن مسئولو النادى الأهلى رفضهم مناقشة فكرة رحيل محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض سعودى للرحيل عن النادي، خاصة بعد تجربته الناجحة السابقة مع نادى اتحاد جدة السعودي.

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وأكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن مقترح رحيل كهربا مرفوض نظراً لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية سواء فى مركز الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، فى الوقت الذى ترى اللجنة أن قيمة كهربا ستتعاظم مع الفريق حال رحيل رمضان صبحى بعد انتهاء فترة اعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الأنجليزي، فى الوقت الذى يرى كهربا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يعتبره واحد من لاعبى القوام الأساسى وأن هناك عدد من اللاعبين لهم أولوية فى المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذى لا يلقى قبولاً لدى كهربا، الذى يفكر جدياً فى الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأرسل كهربا ردا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب، وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.