شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: الرياضيون أقل عرضة للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن "الرياضيين الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى حال عودة التدريبات هناك إجراءات احترازية للاعبين".

وقال محمد سلطان ، فى تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم فى رمضان" الذى تقدمه نجلاء عبد البر عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن "فيروس كورونا المستجد وباء عالمي، فى اتحاد الكرة مجهزين أكثر من سيناريو لعودة النشاط فى أى وقت".

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وأضاف سلطان أن "الرياضات التى تمارس فى الأماكن المفتوحة لا يوجد فيها مشاكل من الناحية الطبية، الأزمة الوحيدة لدينا هى الرياضات التى تقام لى الأماكن المغلقة".

وأشار سلطان إلى أن "هناك لجنة مشكلة داخل اتحاد كرة القدم تبحث إمكانية عودة النشاط خلال الفترة المقبلة من جميع النواحى الطبية والإدارية، وقرار عودة اللاعبين للتدريبات سيتم تحديده خلال الفترة المقبل بعد دراسة الموقف الطبي".

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.