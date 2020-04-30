شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس.. صنع جيلا جديدا للأهلى وأعاد الدورى للجزيرة بعد غياب 4 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلان هاريس، المدير الفنى الأسبق للأهلى، فى منتصف التسعينيات من العام الماضى من المدربين الذين وضعوا بصمة قوية مع الكرة المصرية وتحديدا مع القلعة الحمراء بعدما نجح فى صناعة جيل جديد للمارد الأحمر، ونجح فى إعادة الدورى للقلعة الحمراء مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب بسبب اعتزال عدد كبير من النجوم ورحيل آخرين، لذا فإن البعض يؤكد دائما أن هاريس جاء فى وقت صعب نظرا لتغيير جلد النادى الأهلى.

مولده ونشأته

ولد ألان هاريس يوم 28 ديسمبر عام 1942، إنجليزى الجنسية ولعب لأندية تشيلسى وكوفنترى سيتى وكوينز بارك رينجرز،

مسيرته مدربا

عمل هاريس مساعدًا لمدرب نادى برشلونة خلال الفترة من 1984 إلى 1986،

قيادته للأهلى

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تولى المدرب الإنجليزى ألان هاريس مسؤولية تدريب فريق الكرة بالنادى الأهلى فى فترة صعبة جدا، غاب فيها درع الدورى عن القلعة الحمراء 4 سنوات متتالية، حيث كان آخر فوز للأهلى ببطولته المفضلة موسم 1988-1989، وتم إلغاء بطولة 1990 بسبب وصول مصر الى كأس العالم ولم يستطع الأهلى الفوز ببطولة الدورى لمدة ثلاث سنوات حتى عام 1994 .

قاد هاريس الأهلى فى الفترة من 1993 إلى 1995، واستطاع أن يصنع فريقاً قوياً ينافس على كافة الألقاب والبطولات، وفاز بـ4 بطولات حيث أحرز بطولتين دورى مصرى موسمى 1993 - 1994، و1995 - 1996 وبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس عام 1993 بالإضافة لبطولة كأس العرب .

قيادته لمنتخب ماليزيا

فى سنة 2000 عُين مديرًا فنيًا لمنتخب ماليزيا لكرة القدم، حيث ظل حتى سنة 2004.

الوفاة

توفى آلان هاريس يوم 23 نوفمبر 2017 عن عمر يناهز الـ75 عاما .