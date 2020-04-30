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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 30 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تضاؤل فرص صلاح محسن فى العودة للأهلى بعد انتهاء الإعارة لسموحة، اتحاد الكرة يلجأ للفيفا والأولمبية الدولية لحسم موعد الانتخابات ومدة المجلس الجديد .

كشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه يرفض بشدة فكرة تعديل عقد باهر المحمدى كابتن الفريق بعد مطالبة اللاعب بذلك أكثر من مرة، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” "بالفعل باهر المحمدى يحصل على مليون جنيه سنوياً وهناك نجوم كثيرون بالفريق يحصلون على مبالغ أعلى منه لكنه أيضاً يحصل على ترضيات مادية تفوق عقده بكثير.

تضاءلت فرصة صلاح محسن مهاجم الأهلى المُعار لسموحة فى العودة للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل ببسبب عدم حماس الكثيريين له فى الفريق الأحمر، بدعوى أنه لم يجتهد كثيراً خلال فترة تواجده فى الأهلى لذا من الأفضل أن يستمر فى تجربة الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات قبل العودة للأحمر مرة أخرى.

استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، علي اللجوء الي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية، لإنهاء الجدل الدائر حول موعد انتخابات الجبلاية المقبلة وكذلك عمر المجلس الجديد سواء انتخابه لمدة عام واحد فقط علي أن تقام انتخابات جديدة عقب الدورة الاولمبية المقرر لها يوليو ٢٠٢١ ، او باستمراره لمدة 4 سنوات ، وذلك بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات وإعلانه انها ستفرز عن مجلس جديد لمدة عام واحد فقط.

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اشترط مجلس إدارة الزمالك الحصول على موافقة كتابية من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، لاحتراف أى لاعب من الفريق فى الموسم المقبل، خاصة لاعبى القوام الأساسى للفريق.

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صرف النظر عن التعاقد مع البوركينى رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من نادى الزمالك، حتى نهاية الموسم، بسبب مغالاة ناديه فى طلباته المادية ورغبتهم فى تسويق اللاعب بأحد الأندية الخليجية للاستفادة من عائد بيعه.

قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة منح أسرة الشهيد محمد الحوفى العضوية الذهبية بالنادى وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة يمنح عضويته الذهبية لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى".

دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث فتح مسئولو الدراويش خط اتصال مع الحارس الذى أبدى ناديه مرونة كبيرة فى الموافقة على بيعه.