شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى: وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العقبى، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات، أن وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم المصرية.

وأضاف هانى العقبى ، فى تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة، أن وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم أكثر من مجالس إدارات الأندية.

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وأشار العقبى إلى أن الحكام يتعاملون مع الأندية بـتوازن الأمور، موضحاً أن بعضا منهم يتعامل مع الأندية الجماهيرية باختلاف عن الأندية غير الجماهيرية.

وأوضح العقبى أنه يدفع فاتورة صراحته بعدم تواجده فى أى منصب بالنادى الأهلى أو منتخبات مصر، مؤكدا أنه يحب أن يلتزم الصراحة دائماً فى كل شىء.

وأكد العقبى أن دورى الدرجة الثانية يمتلك منجم ذهب من اللاعبين، حيث تولى مهمة فريق الإتصالات منذ شهر ديسمبر الماضى ومعه كل من معتصم سالم مدربا عاما، وأحمد المصرى مدربا مساعدا، مع استمرار إبراهيم عبد العزيز مدرباً لحراس مرمى، بعدما اعتذر عن استكمال مهمته مع الرجاء بعد تحقيق نتائج غير جيدة.