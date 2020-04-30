شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى: وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العقبى، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات، أن وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم المصرية.
وأضاف هانى العقبى ، فى تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة، أن وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم أكثر من مجالس إدارات الأندية.
وأشار العقبى إلى أن الحكام يتعاملون مع الأندية بـتوازن الأمور، موضحاً أن بعضا منهم يتعامل مع الأندية الجماهيرية باختلاف عن الأندية غير الجماهيرية.
وأوضح العقبى أنه يدفع فاتورة صراحته بعدم تواجده فى أى منصب بالنادى الأهلى أو منتخبات مصر، مؤكدا أنه يحب أن يلتزم الصراحة دائماً فى كل شىء.
وأكد العقبى أن دورى الدرجة الثانية يمتلك منجم ذهب من اللاعبين، حيث تولى مهمة فريق الإتصالات منذ شهر ديسمبر الماضى ومعه كل من معتصم سالم مدربا عاما، وأحمد المصرى مدربا مساعدا، مع استمرار إبراهيم عبد العزيز مدرباً لحراس مرمى، بعدما اعتذر عن استكمال مهمته مع الرجاء بعد تحقيق نتائج غير جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر هانى العقبى: وكلاء اللاعبين يتحكمون فى كرة القدم المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.