شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يتلقى عرضا من الاتفاق السعودى.. والمصرى يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النيجيرى أوستن أموتو، مهاجم المصرى البورسعيدى، عرضا رسميا للانتقال للاتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أدائه الجيد مع النادى البورسعيدى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة.

ويسعى مسئولو الاتفاق للتعاقد مع أموتو نظرا لقوة بنيانه وإجادته لإحراز الأهداف حتى يكون بجانب المغربى وليد أزارو المعار من النادى الأهلى حتى نهاية الموسم، والذى ظهر بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى السعودى .

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ورفضت إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية مناقشة العرض فى الوقت الحالى، مؤكدة أنها لن تستغنى عن أى لاعب فى الوقت الراهن حتى يتم حل أزمة القيد بالفريق التى فرضها مسئولو الاتحاد الدولى على النادى بعدم القيد لفترتين متتاليتين تنتهى الميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما سيؤدى لعدم استطاعة الفريق إبرام أى صفقة فى الفترة المقبلة .

من جهته، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أن هناك معايير وضعها الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى لاختيار حارس المرمى الذى سيدعم به هذا المركز فى الفريق البورسعيدى، وفى مقدمتها أن يكون سنه لا يتخطى الثلاثين عاما ولديه خبرات جيدة، بالإضافة لأن يكون لعب لأندية جماهيرية حتى يكون قد تعود على الضغوط الجماهيرية الكبرى.

وأبدى السقا استياءه من بعض وكلاء اللاعبين الذين يقومون خلال الفترة الحالية بالزج باسم النادى المصرى فى مفاوضاتهم مع بعض الحراس أو اللاعبين لزيادة القيمة التسويقية لهم، مؤكدا أنه لا يشغل باله إطلاقا بتلك الأخبار، وأن ما يشغله حاليا هو حل أزمة القيد فى المحكمة الرياضية وبعدها يستطيع أن يتفاوض مع أى لاعب أو يستغنى عن أى آخر .