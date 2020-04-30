شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: كأس مصر 2014 سلب من سموحة عنوة وتم منحه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى فرج عامر رئيس نادى سموحة أن فريق الكرة شهد ظلما فى مسابقتى كأس مصر عامى 2014 و2018 التى حصل الزمالك على لقبهما.

و قال فرج عامر فى تعليق عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر: شكرا كابتن حمادة صدقي خلال حواره مع الكابتن أحمد شوبير وضح كيف سلب كأس مصر من سموحة عام 2014 ومنح للزمالك عنوة بخطة محكمة اشترك فيها اتحاد كرة القدم وشارك في تنفيذها الكابتن جهاد جريشة، مهما مر الزمن لن ننسي أن سموحة هو بطل كأس مصر الحقيقي 2014 و2018.



فرج عامر

من ناحية أخرى وضع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة برنامجا تأهيليا خاصا للاعبى الفريق المصابين تحسبا لعودة النشاط الكروى.

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كان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء، بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

ويعانى سموحة من كثرة الإصابات بعد إصابة محمود عزت والسيد فريد المصاب منذ بداية المسابقة.

وربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لأحد ناديى الأهلى أو الزمالك بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب.