شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تدرس تعديل بنود لائحة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، تعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بالاتحاد، خاصة على صعيد الانتخاب.

وكشف مصدر فى إتحاد الطائرة أن من أهم البنود التى ترغب اللجنة فى تعديلها، عودة بند الـ 8 سنوات وعدم ترشح الحكام إلا بعد الاعتزال بسنة، وعدم ترشح المدير التنفيذى إلا بعد ترك منصبه بعام أيضا .

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وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد أمس، لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم استكمال مناقشته فى الاجتماع المقبل.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إغحترازى بسبب فيروس كورونا .

وخضع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، لجلسة استماع أمام المستشار القانونى للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الاتحاد، بعدما قام عدد من موظفى لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخراً بتقديم مذكرة إلى اللجنة الأولمبية اعتراضا على قرار الحل.