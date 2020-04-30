شكرا لقرائتكم خبر عن الجري 20 دقيقة.. آخر تعليمات فايلر للاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالجرى لمدة 20 دقيقة بجوار مقر إقامة كل لاعب لزيادة اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة توقف الدورى الحالية جراء "جائحة" كورونا، وبدأ الجهاز الفنى للفريق تجهيز مرحلة جديدة من عملية تأهيل اللاعبين فى منازلهم خلال فترة تعليق النشاط الرياضى الحالية بسبب ناجحة كورونا.

وطالب فايلر اللاعبين بالجرى لمدة 20 دقيقة فى الحدائق الملحقة بمنازلهم أو فى الأماكن المفتوحة بمحيط مقر إقامتهم للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى قريبًا.

ويرسل المدير الفنى للأهلى برنامج التدريبات بشكل يومى للاعبين، حيث بدأ فايلر تغيير النمط التدريبى تحسباً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، وذلك بعدما كان إرسال البرنامج التدريبى أسبوعياً فى الفترة الماضية.

وحذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حال زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عقوبات كبيرة عليه، كما أكد فايلر ومعاونوه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.

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على صعيد متصل، استفسر رينيه فايلرمن مسئولى النادى عن مصير بطولة الدورى وعودة النشط الرياضى، بعد فترة طويلة من التجميد فى مصر والعالم كله جراء انتشار وباء كورونا.

ويتحدث المدرب السويسرى مع مسئولو القلعة الحمراء بشكل شبه يومى تقريباً عن تطورات قضية عودة الدورى خاصة فى ظل وصول أخبار سارة من أوروبا، حيث اقتربت بعض الدوريات الأوروبية من استئناف النشاط الرياضى، وهو ما يُتابعه المدير الفنى للأهلى بشكل جيد، حيث قال لمسئولى القلعة الحمراء إن عدة دوريات كبيرة فى أوروبا مثل الإنجليزى والإسبانى والأيطالى بصدد العودة، كما أن الدورى السويسرى سيعود فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل تقريباً.

ويُمنى رينيه فايلر النفس بصدور قرار من اتحاد الكرة المصرى قريباً بعودة النشاط بعدما عانى من حالة "ملل" تامة جراء المكوث فى مقر إقامته، خاصة أنه يعيش بمفرده فى القاهرة، حيث تتواجد زوجته وأسرته فى سويسرا، ولم يتمكن من السفر لها بسبب حظر الطيران وإجراءات الحجر الصحى.

ورغم رغبة المدير الفنى للأهلى فى عودة النشاط شأنه شأن الكثريين إلا أنه يؤكد دائماً أن صحة الإنسان هى الأهم، مُشدداً على ضرورة توافر جميع الأجراءات الأحترازية حال عودة النشاط الرياضي.