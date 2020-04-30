شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز الرد على تقرير مخالفات وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، من إعداد الرد على تقرير الملاحظات الذى وصل مؤخرا من جانب وزارة الشباب والرياضة، على أن يتم إرساله إلى الوزارة خلال الساعات المقبلة.

وكان الإعلامى سيف زاهر قال إن اتحاد الكرة تلقى خطابا من وزارة الشباب والرياضة بشأن وجود بعض المخالفات داخل جدران الجبلاية، وطالبت مسئولى اتحاد الكرة بضرورة تقديم المستندات اللازمة للرد على هذه المخالفات.

وقال زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم سبورت"، من أهم المخالفات التى رصدها تقرير وزارة الرياضة تعيين بعض شباب الألتراس من قبل اتحاد الكرة، ووجود مخالفات فى الدورات التدريبية للحكام، وتعيين أحد مدربى المنتخب الأولمبى بنادى وادى دجلة، وكذلك عمل إدارى المنتخب الأولمبى فى المملكة العربية السعودية".

Advertisements

ويتضمن رد اتحاد الكرة الذى تم إعداده، أنه لا صحة للاستعانة بشباب الألتراس كمراقبين للمباريات كما جاء فى التقرير، ونفس الأمر بالنسبة لعمل إدارى المنتخب الأولمبى فى المملكة العربية السعودية حيث لا يوجد أساس لهذه الواقعة.

وبخصوص عمل وائل رياض شيتوس فى وادى دجلة بجانب عمله بالمنتخب الأولمبى، أكد مسئولو الجبلاية فى تقرير الرد ان شيتوس تقدم بخطاب رسمى لاتحاد الكرة بتفرغه من العمل فى شركة وادى دجلة، وأنه مرتبط فقط بعمله فى المنتخب الأولمبى.

وعن الدورات التدريبية للحكام قبل تقنية الفيديو، أكد مسئولو الجبلاية أن التكلفة المالية تحملتها الشركة التى تم التعاقد معها لتطبيق التقنية، وعن عقد شركة الملابس الجديدة أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم توقيع العقود كما يتردد.