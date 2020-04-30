شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عروض شراء أشرف بن شرقى من الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، واحداً من اللاعبين الذين تُطاردهم عروض جادة من أندية خارجية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال انتقالات الصيف المقبلة، فى ظل رغبة أكثر من نادٍ فى ضم اللاعب الذى يُقدم عروضاً جيدة مع الأبيض هذا الموسم.

فى التقرير التالى نطرح عدة تساؤلات بشأن مصير بن شرقى وإلى التفاصيل:

س: ما حقيقة رغبة أندية خارجية فى ضم بن شرقى؟

ج: المستوى المتميز الذى يقدمه اللاعب مع الزمالك جعل عدة أندية خارجية ترغب فى التعاقد معه، وفى هذا الشأن ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن تقارير تركية تُفيد برغبة ناديى غازى عينتاب وطرابزون سبور التركيين فى ضم النجم المغربى.

س: هل تلقى الزمالك عروضاً رسمية لشراء بن شرقى؟

ج: لم يُعلن الزمالك عن تلقى عروض رسمية لشراء بن شرقى، وإن كانت صحيفة المنتخب المغربية قد أكدت أن ماريوس سوموديكا، المدير الفنى لفريق غازى عينتاب، تواصل بشكل شخصى مع وكيل أعمال بن شرقى، من أجل تسهيل عملية انضمام نجم الزمالك إلى ناديه.

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س: هل هناك أندية أخرى ترغب فى ضم بن شرقى حسب التقارير المتداولة حالياً؟

ج: وفقاً لموقع "Foot Mercato" الفرنسى فإن بن شرقى محط اهتمام 3 أندية فرنسية هى مونبلييه ونيس وستراسبورج، بجانب وجود منافسة من أندية أوروبية أخرى وهى أولمبياكوس اليونانى، وستاندردلياج البلجيكى، حيث يسعى السداسى للتعاقد مع مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

س: وماذا عن موقف الزمالك من رحيل بن شرقي؟

ج: مسئولو الزمالك قرروا تأجيل فكرة مناقشة بقاء أشرف بن شرقى أو السماح له بالاحتراف الأوروبي، لحين وصول عروض رسمية لإدارة النادي، ويرفض مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى الحديث عن مصير أى لاعب سواء بالبقاء أو السماح له بالاحتراف لحين وصول عروض رسمية.

وأكد مصدر أنه فى حال وصول عروض رسمية سيتم دراستها والموافقة عليها فى حال تحقيق استفادة فنية ومادية للاعب والنادى، خاصة أن إدارة الزمالك لن تقف أمام مستقبل لاعبيه، وفى نفس الوقت لن تفرط فى القوام الأساسى للفريق بطريقة تعرقل مسيرة البطولات التى يسير فيها الزمالك منذ موسمين.

أشرف بن شرقى أنضم لصفوف الزمالك الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الأفريقى والسوبر المصرى.