شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 12 معارا يترقبون فرصة العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فريق كامل للنادى الأهلى بات يترقب فرصة العودة من جديد إلى البيت الأحمر فى بداية الموسم المقبل، طامحين فى الحصول على فرصة جديدة مع السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق.

فى الصيف المقبل، تتردد أسماء خمسة لاعبين عن اقتراب عودتهم للأهلي، وهم محمد شريف المعار إلى إنبى ، وأكرم توفيق الذى يقدم مستويات كبيرة مع الجونة، وعمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش، وكذلك وليد أزارو المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودي، وباسم على المعار للجونة.



وبقى 7 آخرين يترقبون مصيرهم وهم، أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار "الجونة"، ناصر ماهر وفوزى الحناوى "سموحة"، عمرو جمال وأحمد علاء "طلائع الجيش"، حسين السيد " الصفاقسي".

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ونستعرض فى الفيديو التالى أبرز ما قدمه كل لاعب من الفريق الأحمر المعار.