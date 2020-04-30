شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تغييرات إدارية فى نادى سموحة استعدادا لعودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن مجموعة من التغييرات الإدارية فى نادى سموحة استعدادًا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت، وغرد فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا "استمرار التغييرات الادارية في نادي سموحة من اجل دفع العمل للأمام وتحسين الخدمة للاعضاء استعدادا لعودة النشاط وكل التحية لمن أدوا واجبهم وأرضوا ضمائرهم".



فرج عامر على تويتر

وكان قد قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة منح أسرة الشهيد محمد الحوفى العضوية الذهبية بالنادى وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة يمنح عضويته الذهبية لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى".

وعلى جانب آخر، كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أنه قام بتخفيض عقده مع ناديه بنسبة 50 % كما قام جهازه المعاون بتخفيض رواتبهم بنسبة 25 %، في الوقت الذي سيتم انتقاص 15 % من رواتب اللاعبين عند صرف الدفعة المقبلة.

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وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت "سموحة يملك لاعبين جيدين للغاية سواء المستمرين مع الفريق أو المعارين له من أندية أخرى.. هدفنا الدخول الى المربع الذهبي للبطولة خاصة وأننا قريبين للغاية من هذا الأمر".

وأكد حمادة صدقى أن موقف ناديه محسوم برفض تقليص عدد اللاعبين الأجانب، نتيجة الخسائر المالية التي سيتلقاها الفريق نتيجة التنازل أو فسخ التعاقد مع أحد من لاعبيه، معلقاً :"بالطبع نرفض قرار اتحاد الكرة لأنه يضر بمصالح الفرق المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف حمادة صدقي: "لدينا 5 لاعبين محترفين هم من القوام الأساسي للفريق ونعتمد عليهم جميعاً وبالتالي لا يجوز بين يوم وليلة ان نترك لاعباً ونفسخ التعاقد معه بنهاية الموسم بمجرد اتخاذ القرار من جانب اتحاد الكرة بدون الرجوع الى الأندية المشاركة".