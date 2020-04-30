شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن ترشحه لرئاسة الزمالك: أنا فى إجازة من العمل العام 4 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا ينوى الترشح لرئاسة القلعة البيضاء فى الوقت الحالى، وقال الثعلب الصغير خلال برنامجه وان تو على إذاعة أون سبورت، "مش ناوى أترشح لرئاسة الزمالك دلوقتى، ممكن بعدين، إنما حالياً أنا فى إجازة من العمل العام لمدة 4 سنوات ".

وفى وقت سابق، أكد حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن فرصة منتخبنا الوطنى فى الصعود لكأس العالم وبطولات أفريقيا خلال السنوات المقبلة لن تكون بالأمر السهل، مشدداً على أن المواهب فى مصر أصبحت قليلة للغاية وهو أمر غير مُبشر.

وقال حازم إمام فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "زيادة عدد اللاعبين الأجانب أثرت بالسلب على مردود منتخبنا الوطني..الأهلى والزمالك أقوى من اتحاد الكرة بسبب جماهيرهم، عكس اتحاد الكرة الذى لا يملك جماهير تدعمه وتساند مواقفه".

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وكشف حازم إمام أنه لن يترشح على منصب رئيس الزمالك فى الولاية المقبلة حتى فى حال عدم ترشح المستشار مرتضى منصور، وذلك لرفضه التواجد فى العمل العام فى الرياضة بشكل عام، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد تغير الموقف.

وأكد حازم إمام أن والده الراحل كابتن حماده إمام شعر بالضيق بعد إخفاقه بانتخابات الزمالك، مؤكداً أنه راض عن فترة لعبه مع الزمالك رغم أفضلية الأهلى وقتها، والتى جاءت بسبب الاستقرار والقدرة المادية على إبرام الصفقات.

وأشار حازم إمام إلى أن اعتزاله جاء لعدم إبرام النادى صفقات ثقيلة فى وقتها، وذلك خوفاً من تحمله مسئولية خسارة البطولات من الجماهير، مؤكداً أن ممدوح عباس غضب منه لرغبته أن أكمل مسيرتى الكروية وهو الأمر الذى رفضته وتمسكت بالاعتزال.

وأضاف حازم إمام أن الفترة الحالية تشهد طفرة فى مستوى الزمالك بعد فوزه ببطولتى السوبر المحلى والافريقي، مؤكداً أن كثرة شكاوى اللاعبين الأجانب أزمة كبيرة لابد من مواجهتها لفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.