شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يستعيد ذكريات التتويج بالسوبر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عبد الله جمعة لاعب الزمالك ذكريات تتويجه بكأس السوبر المحلى على حساب الأهلى عبر ستورى إنستجرام، حيث نشر اللاعب صورة من مراسم التتويج بالسوبر ودعا زملاءه طارق حامد ويوسف اوباما وجنش ومصطفى محمد لتذكر أحداث اللقاء الذى انتهى بركلات الترجيح لصالح الفارس الابيض بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى .

ورفض مسئولو الزمالك فكرة التفريط فى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ورحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهما كانت العروض التى سيتلقاها، فى ظل الحاجة له الموسم المقبل، خاصة فى ظل سعى مجلس قلعة ميت عقبة والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد لمواصلة الانتصارات

وشارك عبد الله جمعة، الذى تبلغ قيمته التسويقية حسب موقع ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، فى 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلها فى دورى أبطال إأفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، تلقى خلالها 3 إنذارات.

وخلال هذه المباريات توج جمعة مع الزمالك ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز وتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

أما عن مشوار عبد الله جمعة مع الزمالك، إجمالاً فى 83 مباراة بواقع 50 مباراة فى الدورى الممتاز، سجل خلالهم هدفًا وصنع 5 أهداف، وتلقى 5 إنذارات وطرد فى مباراة، خلال 3 مواسم.

فيما شارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، وحصل على إنذار، و16 مباراة فى الكونفدرالية الأفريقية صنع خلالها 3 أهداف، و8 مباريات ببطولة كأس مصر أحرز خلالها هدفًا، ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى.

تألق عبد الله جمعة مع الزمالك منذ أن تم تغيير مركزه من اللعب كصانع ألعاب للعب كظهير أيسر، لتدعيم الجبهة اليسرى منذ الموسم الماضى، حيث شارك فى 44 مباراة بالجبهة اليسرى أحرز خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك فى 18 مباراة كجناح أيمن أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، و3 مباريات فى كجناح أيسر ومباراة فى خط الوسط.