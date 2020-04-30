شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الناقد الرياضى محمد شبانة في لايف جديد على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الناقد الرياضى محمد شبانه نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى بعد قليل، بثا مباشرا، حيث يعرض لبرنامجه الجديد من خلال ظهوره يوميا "لايف " على صفحة الخليج 365، بداية من اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء للحديث عن القضايا الرياضية المطروحة على الساحة ومناقشتها من كافة الاتجاهات

ومن المقرر أن يستعرض محمد شبانه خلال برنامجه كافة الأحداث الرياضية والحلول للأزمات التي تواجه الأندية في الفترة المقبلة كما يجيب عن كافة تساؤلات متابعي ”الخليج 365” حول مصير صفقات الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك وأيضا كشف كواليس القضايا الشائكة بين القطبين واتحاد الكرة ومصير الدورى وفترة الانتقالات الصيفية القادمة وموقف الفيفا من الأزمات المتوقعة بين الأندية واللاعبين بسبب تأثر الأندية بتوقف النشاط لانتشار فيروس كورونا.

وكان الإعلامى الرياضى محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى، ناقش من خلال ظهوره "لايف" على صفحة الخليج 365، الخميس الماضى العديد من الأمور التى ظهرت على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، وأبرز الصفقات التى ستشعل سوق الانتقالات الصيفية بين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

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