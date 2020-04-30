شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص صلاح محسن فى العودة للأهلى بعد انتهاء الإعارة لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرصة صلاح محسن مهاجم الأهلى المُعار لسموحة فى العودة للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل ببسبب عدم حماس الكثيريين له فى الفريق الأحمر، بدعوى أنه لم يجتهد كثيراً خلال فترة تواجده فى الأهلى لذا من الأفضل أن يستمر فى تجربة الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات قبل العودة للأحمر مرة أخرى.

ورحل صلاح محسن من الأهلى فى ينايرالماضى لسموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وشهدت اللفترة الماضية جدلاً حول عودة الللاعب من عدمها للقلعة الحمراء فى ظل تضارب الأنباء.

ولم يحسم الأهلى موقف صلاح محسن النهائى من العودة لفريق بعد انتهاء الإعارة لسموحة لكن الدلائل تثشير إلى أن اللاعب لن يعود فى الموسم المقبل، حيث تتجه النية لاستمرار إعارة اللاعب سواء فى سموحة أو أى نادٍ آخر.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد أزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسى) ومحمد شريف (إنبى) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى يحرص على إجراء اتصالات ببعض لاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بضرورة الاعتناء بالتدريبات اليومية من اجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الحالية.

واقترب أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية من العودة للأهلى يأتى فى مقدمتهم محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم بجانب آخرين مُرشحون مازال يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق موقفهم قبل البت في مصيرهم.