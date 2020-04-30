شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رهف مصطفى لاعبة الطائرة: حلمى أكون مهندسة سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى رهف مصطفى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس، والتى تلعب أيضا وثب ثلاثى وألعاب قوى، وتعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

تعليم لغات جديدة.

الناجيتس.



رهف مصطفى

أحمد صلاح نجم الطائرة .

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عمرو دياب .

مهندسة سيارات .



رهف مصطفى

لا طبعا .. مش بحب أنزل للمستوى ده .

مفيش خالص لأن مجالهم مختلف عنى ومش عاوزة أكون ممثلة.

الكاجوال .

رياضى علشان يكون فيه تفاهم بينا ويكون طويل.



رهف مصطفى