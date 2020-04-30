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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رهف مصطفى لاعبة الطائرة: حلمى أكون مهندسة سيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى رهف مصطفى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس، والتى تلعب أيضا وثب ثلاثى وألعاب قوى، وتعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
تعليم لغات جديدة.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
الناجيتس.
رهف مصطفى
أحمد صلاح نجم الطائرة .
عمرو دياب .لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟
مهندسة سيارات .
رهف مصطفى
لا طبعا .. مش بحب أنزل للمستوى ده .مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
مفيش خالص لأن مجالهم مختلف عنى ومش عاوزة أكون ممثلة.بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال .تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
رياضى علشان يكون فيه تفاهم بينا ويكون طويل.
رهف مصطفى
رهف مصطفى
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