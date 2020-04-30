محمد عمر.." جنتل" الاتحاد الذي رفض الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ليس الشاذلي وأبو جريشة فقط.. تألق لاعبون كُثر لا ينتمون للأهلي والزمالك، وبقوا في فرقهم ليحققوا مسيرة مشرفة بقمصان ليست بالأحمر أو الأبيض، ليرتبط اسم كلا منهم بناديه ويصبح علامة في ذاكرة مشجعيه.

اللاعب الدولي السابق محمد عمر نجم فريق الاتحاد السكندري خلال فترة السبعينات والثمنينات، بطل الحلقة الرابعة من سلسلة صاحب الكورة، التي يقدمها يلا كورة على مدار شهر رمضان الكريم.

الكشاف" عم ورداني"

هنا سيدي جابر، حيث كانت بداية محمد عمر مع كرة القدم حيث يتذكر اللاعب الواقعة التي تعود تاريخها لعام 1974 ليحكي لنا تفاصيلها.

يروي عمر:" في احد المبارايات بملعب المنشية مكان جامعة سينجور شاهدني عم وردانى الكشاف الخاص بنادى الاتحاد السكندرى والذي كان يعمل ايضا في نفس الوقت كعامل غرفة خلع الملابس للنادي السكندري".

ويكمل:" عم ورادني اصطحبني لنادى الاتحاد حين كان عمري15 سنة للتوقيع على استمارة الانضمام للاتحاج لاصبحح ناشيء تحت 16 سنة، واتدرب على يد الكابتن فؤاد مرسى وفى عام 1977 لعبت للفريق الأول بجواري النجوم شحتة وبوبو والبابلى والجارم ورزق نصار .

كانت اول مباراة لمحمد عمر في موسم 1977 امام الأهلى بالقاهرة، وتلقى بعدها العديد من العروض بسبب انطلاقته المميزة مع الفريق السكندري، فكان كل من الأهلي والزمالك والمقاولون مهتمون بضمه خلال تلك الفترة، لكنه فضل البقاء مع الفريق السكندري.

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رفض الانتقال للأهلي والزمالك

يتحدث عن ذكريات عروض القطبين لضمه:" وصلني عروض كتيرة بعدما كانت البداية قوية والاتحاد اعتذر ورفض التفريط في خدماتي، و لم يكن لدي الرغبة في الرحيل بسبب الارتباط بالجماهير".

وتابع:"لم اكن اتخيل ان العب لنادي غير الاتحاد ولم اندم على قرار عدم الانتقال لاحد القطبين رغم احترامي لهما، و تقديرا من النادي السكندري ففي سنة 1989 وافقت الادارة على تجربة احتراف لعام مع الاهلي القطري والعودة مجددا قبل اعلان الاعتزال في عام 1992".

الهتاف الشهير

وعن ارتباطه بجمهور الاتحاد يكشف :" ارتبطت مبكرا مع الجماهير وانا ناشيء بجمهور الاتحاد، واتذكر الهتاف الشهير الذي كانت الجماهير تردده لي (عمر يا عمر ادلع يا عمر) و( احسن بالك في مصر عمر هو الاصل) كما كان يلقبني البعض بـ"الجنتل".

شارة القائد

وانضم محمد عمر لمنتخب مصر فى نفس العام الذى تم تصعيده فيه للفريق الأول 1977 تحت قيادة طه اسماعيل وحمل بعدها شارة القائد في العديد من المباريات كما شارك ايضا في الفوز بكأس امم افريقيا 1986 بالقاهرة والحصول على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية بنيروبى 1987 وحصل على أفضل لاعب عربى بالبطولة العربية التى اقيمت بالاردن 1988 ليقرر اعتزال اللعب عام 1992.