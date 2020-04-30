‏إلغاء البطولة في 3 دول أفريقية.. ماهو مصير الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت بعض الدول الأفريقية موقفها بشأن استئناف الموسم المحلي وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) التي أثرت على كافة الانشطة والمجالات في معظم أنحاء العالم.

وفي القارة السمراء، اضطرت الاتحادات المحلية لكرة القدم تعليق المسابقات حتى إشعار آخر، كما اتخذ الاتحاد الافريقي (كاف) قراره بشأن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية دون الاستقرار على موعد لاحق لاستئناف المباريات.

وكان الكاف قد خاطب الاتحادات المحلية قبل أيام قليلة، لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وطالب الكاف، الاتحادات الوطنية بتحديد الوضع الحالي للمسابقات المحلية (دوري- كأس) مع شرح الاستراتيجية التي ينوي تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة سواء باستكمالها أو إلغائها.

وفي السياق ذاته، قالت تقارير غينية إن الاتحاد الغيني أعلن إلغاء بطولة الدوري للموسم الحالي، مع السماح لحوريا كوناكري الغيني للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بجانب واكريا أتليتيك كلوب.

من جانبه أكد ماثورين بانجورا رئيس الاتحاد الغيني إلغاء الموسم بسبب استحالة استئناف المباريات.

لم يختلف الحال كثيرا عن الوضع في الدوري الكيني، فبحسب صحيفة "كيك أوف" فإن نيك مويندوا رئيس الاتحاد الكيني أعلن إلغاء الموسم وتتويج جور ماهيا بطلا لموسم 2019/2020.

Advertisements

وكتب مويندوا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تهانينا لجورماهيا، الفريق بطل للموسم التالي وسيمثل كينيا في دوري أبطال أفريقيا".

ولم يتم الاستقرار على أندية الهبوط، في حين أكد رئيس الاتحاد الكيني أن نيروبي سيتي ستارز تمت ترقيته للدوري الممتاز.

نفس الحال بالنسبة للدوري الأنجولي الذي أعلن إلغاء البطولة بعد موافقة 15 ناديا بسبب فيروس كورونا.

وبحسب التقارير الأنجولية فإن أعضاء الاتحاد وأندية الدوري عقدوا اجتماعا اليوم الخميس وتم الاتفاق على عدم استكمال باقي مباريات البطولة، على أن يشارك بترو أتلتيكو وبريميرو دي أوجستو في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويبقى السؤال مطروحا، ماهو مصير الدوري المصري؟

الاتحاد الافريقي أكد في خطابه للاتحادات المحلية، أنه ينتظر وصول خطابات الاتحادات بحلول مايو 2020 حتى يتمكن من وضع خطته لتنظيم مسابقات الموسم المقبل.

وبناء عليه، عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدة "سيناريوهات" لعودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.