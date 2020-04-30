الجونة يخاطب برزنتيشن للحصول على المستحقات المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أرسل نادي الجونة خطابًا رسميًا، لشركة برزنتيشن الراعي للفريق الساحلي، من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة.
خطاب الجونة يأتي بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة من قيمة عقد الرعاية في ظل عدم وفاء الشركة بالمستحقات منذ العام الماضي.
وأمهل نادي الجونة الشركة الراعية 30 يومًا من أجل سداد المستحقات المتأخرة قبل فسخ التعاقد بشكل رسمي وقانوني.
وتعاني عدة أندية مصرية من أزمات مادية على خلفية توقف مسابقة الدوري خلال الفترة الحالية نظرًا للاجراءات الاحترازية من الحكومية المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
الفترة الماضية شهدت محاولة من جانب اتحاد الكرة المصري لاستئناف الدوري من جديد بعدما كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير الكرة المصرية حاليًا بوجود رغبة لعودة الدوري من جديد.
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