حكم بالسجن ضد حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم الخميس، أن الدولي التونسي حمدي النقاز تم إدانته من قبل المحكمة الابتدائية بسوسة.

وأفادت الإذاعة التونسية، أن النقاز تمت إحالته للنيابة العمومية بمحكمة سوسة بعد التعدي على موظف عمومي بالقول.

وأشارت الإذاعة التونسية، إلى النقاز تعرض لعقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ بجانب توقيع عقوبة مالية قدرها 100 دينار.

وأوضحت إذاعة "موزاييك" عبر مصادرها، أن هذه العقوبة ضد حمدي النقاز.

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وشهدت الفترة الماضية أزمة بين الدولي التونسي وناديه السابق الزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته الأمر الذي استدعى شكوى اللاعب ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"فيفا" بدوره أصدر عقوبة ضد نادي الزمالك بغرامة مالية تقدر بمليون و250 ألف دولار مع تهديد النادي الأبيض أنه مهدد بالحرمان من قيد صفقات جديدة إذا لم يتم دفع الغرامة.

وكان النقاز انضم إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، قبل أن يقرر الظهير الأيمن لمنتخب تونس التوقيع لصالح نادي سودوفا بطل ليتوانيا.