مع بقاء النني.. بشكتاش يلجأ للشباب لحل أزمة الرواتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن إدارة نادي بشكتاش قررت بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق تحت قيادة سيرجي يالتشين الاستعانة باللاعبين الشباب لحل أزمة الرواتب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتو ماك" فإن بشكتاش سيستعين باللاعبين الشباب ليحلوا محل اللاعبين الذين رفضوا تخفيض أجورهم.

وقالت الصحيفة إن لوريس كاريوس، جانر إركين، كيفين بواتينج وغيرهم ليس لديهم فرصة للبقاء في بشكتاش.

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وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس بشكتاش أحمد نور عن الوضع المالي داخل النادي حيث طالب اللاعبين بخفض رواتبهم لتخطي الأزمة.

وكان رئيس النادي قد قال في تصريحات سابقة إن الأسابيع الثمانية المتبقية من بطولة الدوري سيتم خلالهم الاستعانة باللاعبين الشباب.

وعن وضعية محمد النني، أكدت الصحيفة التركية أن لاعب منتخب مصر من الأسماء التي يتوقع بقائها في بشكتاش في حالة موافقة آرسنال على العرض المقدم من النادي التركي.

وكان بشكتاش قد طلب تجديد استعارة النني لموسم آخر، بشرط تجمل آرسنال نصف راتب لاعب وسط منتخب مصر.ش