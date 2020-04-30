هامان: "حيلة" صلاح وماني ستجعل فيرنر يكافح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال النجم الألماني ولاعب ليفربول السابق ديتمار هامان، إن تيمو فيرنر لاعب ريد بول لايبزيج سيعاني في حال انتقاله للريدز في سوق الانتقالات المقبلة.

وأضاف هامان في تصريحات نقلتها صحيفة شبكة "سكاي سبورت" :"فيرنر سيكافح في ليفربول لعدة أسباب من بينهم أسلوب ونظام يورجن كلوب بجانب تواجد محمد صلاح وساديو ماني".

وتابع :"فيرنر سيعاني بعض الشيء بسبب الأسلوب الذي تتبعه الفرق ضد ليفربول وهو عدم ترك المساحة اللازمة أمام المهاجمين".

وواصل :"ليفربول يتبع الأسلوب المضاد ضد المنافسين، لا أعتقد أن فيرنر لديه نفس الحيلة التي يمتلكها محمد صلاح وساديو ماني".

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وأكمل :"لا أعرف أين سيتواجد فيرنر في الملعب، ربما بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في العام المقبل كانت سببًا لليفربول في التفكير بفيرنر في ظل غياب صلاح وماني عن الفريق بين أربعة أسابيع وحتى ستة أسابيع".

وأنهى :"أعتقد أن ليفربول يمتلك لاعبين سيساعدون الفريق في الموسم المقبل أكثر من تيمو فيرنر".

ومن المقرر في حال انتقال فيرنر إلى صفوف ليفربول سيتحمل الأخير 52 مليون جنيه إسترليني من أجل إتمام صفقة صاحب الـ24 عامًا.

فيرنر ارتبط بالانتقال للدوري الإنجليزي حيث دخل اهتمامات كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي إلا أن الألماني يُفضل الرحيل لميرسيسايد عبر بوابة ليفربول.

ويُقدم فيرنر مستوى مميز رفقة لايبزيج خلال هذا الموسم حيث شارك المهاجم الألماني في 36 مباراة سجل من خلالها 27 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.