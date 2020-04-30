"اتباع النموذج الألماني"..الجارحي يقدم مقترحًا حول استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قدّم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، مقترحًا للحكومة المصرية من أجل استئناف مسابقة الدوري لموسم (2019 - 2020).

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في أكثر من مناسبة عن إيقاف مسابقة الدوري نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وطالب الجارحي بعد اجتماع أمانة الشباب بالحزب، الحكومة المصرية بالسماح للأندية بالعودة للتدريبات، واتباع النموذج الألماني بتوزيع اللاعبين في مساحات من الملعب لمنع الاحتكاك الذي يسبب في انتشار الفيروس.

ويرى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، أن الموعد الأنسب لاستئناف مسابقة الدوري سيكون في منتصف يوينو المقبل، مما يعطي فرصة لاتحاد الكرة باستكمال منافسات الموسم الجاري بجانب انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل.

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وشدد الجارحي خلال تصريحاته، أن المكان الأنسب لإقامة المباريات سيكون على ملعبي استاد القاهرة وبرج العرب في الاسكندرية نظرًا لتواجد فنادق وملاعب تدريب يمكن لجميع الأندية الاستعداد للمباريات من خلال التمارين عليها,

وأنهى الجارحي، أن عودة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة مناسبة في ظل تأجيل جميع الارتباطات للأندية والمنتخب الوطني بأفريقيا، وهو ما سيساعد اتحاد الكرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين عودة الدوري وإنهاء المسابقة في أغسطس المقبل.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مؤخرًا أن اتحاد الكرة قدّم ملفًا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حول استئناف مسابقة الدوري، مشددًا أنه ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة المصرية لتنفيذ هذا السيناريو.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري we المصري بـ49 نقطة من 17 مباراة حيث يبتعد المارد الأحمر عن ملاحقه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بفارق 16 نقطة.