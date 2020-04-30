صديقة ديبالا توضح حقيقة تكرار إيجابية ديبالا لاختبار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت أوريانا صديقة باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الايطالي حقيقة تكرار إيجابية اللاعب الأرجنتيني لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت تقارير صحفية، قد زعمت أن ديبالا، لا زال يعاني من إصابته بالفيروس رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على مرضه.

وقال برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، إن ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة خلال الفترة الماضية والنتيجة لا تزال إيجابية رغم عدم شعوره بأي آلام.

من جانبها قالت أوريانا في تصريحات لقناة 9 الأرجنتينية: "اختبار ديبالا ليس إيجابيا، عليه فقط الانتظار".

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وأضافت: "لقد أجرى اختبارا مؤخرا ولم نحصل على النتائج بعد، لذلك لا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار".

وتابعت: "كما أعلنا عن الاختبار الإيجابي، سنعلن السلبي عند حصولنا عليه".

على الجانب الآخر، تواصلت صحيفة توتو سبورت مع عالم الفيروسات البروفيسور جيوفاني دي بيري للسؤال عن موقف ديبالا ولماذا لم يتعافي من الإصابة حتى الآن.

وقال دي بيري: "هذا الفيروس غير معتاد، حيث يحتاج التعافي لفترة تتراوح من ثمانية إلى 37 يومًا ، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يصل إلى شهرين".

وتابع: "أن تكون إيجابيا هذا لا يعني أن يتضرر جسمك".