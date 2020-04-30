الوزير الايطالي: قد نضطر لإلغاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال وزير الرياضة الايطالي فينشنزو سبادافورا، إن هناك حالة واحدة قد تؤدي إلى إلغاء الموسم الحالي للكالتشيو.

وكانت الحكومة الايطالية قد قررت إيقاف وتعليق كافة الأنشطة والمجالات في الدولة منذ أكثر من شهر بعد تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة وإصابات الآلاف.

وبعد تحسن الأوضاع، بدأت السلطات الايطالية في تخفيف الوضع مع احتمالية عودة التدريبات الفردية في الثامن من مايو المقبل، على أن تستأنف التدريبات الجماعية في الثامن عشر من الشهر ذاته.

من جانبه حذر وزير الرياضة الايطالية من إلغاء موسم الدوري إذا لم يتم الاتفاق على بروتوكول السلامة مع الحكومة.

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ويتضمن البروتوكول المقدم من الاتحاد الايطالي، عزل اللاعبين في مقر التدريب، واجراء مسحات كورونا العادية واختبارات الدم، بجانب تعقيم الهياكل والحد من الموظفين في الاستاد.

قال سبادافورا في تصريحات إذاعية نقلتها "فوتبول ايطاليا": "هذا هو الوضع، إذا تم الاتفاق على البروتوكول من قبل جميع الأطراف، فسيستأنف التدريب وسيكون لذلك تأثير إيجابي على احتمال استئناف الموسم".

وتابع: "والعكس صحيح، إذا لم يكن هناك اتفاق على بروتوكول السلامة ، فإن الحكومة ستقرر - بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة - أن الموسم قد انتهى".

وكان رئيس الاتحاد الايطالي جابرييل جرافينا قد أعلن مساء أمس الأربعاء أنه لن يوقع على إنهاء الموسم ، لأن ذلك سيكون موت كرة القدم.