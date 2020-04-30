فرج عامر : الزمالك فاز ببطولتي كأس مصر بخطة تحكيمية

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري على توجيه رسالة لـ حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي . ونشر عامر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي Advertisements العالمي " تويتر " قائلًا :" شكراكابتن حمادة صدقي خلال حوارة مع الكابتن احمدشوبيروضح كيف سلب كاس مصرمن سموحةعام ٢٠١٤ ومنح للزمالك عنوة بخطة محكمة ". العالمي " تويتر " قائلًا :" شكراكابتن حمادة صدقي خلال حوارة مع الكابتن احمدشوبيروضح كيف سلب كاس مصرمن سموحةعام ٢٠١٤ ومنح للزمالك عنوة بخطة محكمة ". وأضاف عامر قائلًا :" أن العنوة اشترك فيها اتحاد كرة القدم وشارك في تنفيذها الكابتن جهاد جريشة ، مهما مر الزمن لن ننسي ان سموحة هو بطل كأس مصر الحقيقي ٢٠١٤ وموسم ٢٠١٨ ، ولعن اللة قوم ضاع الحق " .

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