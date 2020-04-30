اتحاد الكرة: لدينا أكثر من سيناريو لعودة النشاط الكروي

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية لديها أكثر من سيناريو من أجل عودة النشاط الكروي خلال الفترة القادمة.

وقال سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "في اتحاد الكرة

مجهزين أكثر من سيناريو لعودة النشاط في أي وقت".

وأضاف: "الرياضيون أقل عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي حالة عودة التدريبات هناك إجراءات احترازية للاعبين".

وتابع: "الرياضات التي تمارس في الأماكن المفتوحة

لا يوجد فيها مشاكل من الناحية الطبية، الأزمة الوحيدة لدينا هي الرياضات التي تقام في الأماكن المغلقة".

واختتم: "هناك لجنة مشكلة داخل اتحاد كرة القدم تبحث إمكانية عودة النشاط خلال الفترة المقبلة من جميع النواحي الطبية والإدارية، وقرار عودة اللاعبين للتدريبات سوف يتم تحديده خلال الفترة المقبل بعد دراسة الموقف الطبي".